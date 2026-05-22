Два жителя Воронежской области организовали нарколабораторию

Сотрудники УФСБ и управления наркоконтроля Воронежской области обнаружили и пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

При проверке полученной оперативниками информации с поличным задержали двух жителей Воронежской области в возрасте 20 и 23 лет. В частном доме одного из них фигуранты наладили производство синтетических наркотиков в особо крупном размере.

- Финансирование указанной деятельности, включая оплату покупки дома, оборудования и химических компонентов, осуществляли представители украинского организованного преступного сообщества посредством перечисления криптовалюты,- сообщили в УФСБ по региону.

Во время обыска дома обнаружены и изъяты: наркотическое средство альфа-PvP общей массой порядка 17,8 кг, более 1000 кг химических реактивов, лабораторное оборудование для производства синтетических наркотиков.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере». Сейчас фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы.