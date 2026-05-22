НовостиОбщество22 мая 2026 8:24

Роды на дому приняли фельдшеры скорой помощи в воронежской Россоши

К прибытию бригады женщина уже рожала
Ирина КАЗАНИНА
Фото минздрава Воронежской области

Бригада скорой помощи Россоши Воронежской области получили вызов к роженице. Машина выехала тотчас, но к приезду медиков у женщины уже начались роды.

Фельдшерам скорой помощи не оставалось ничего, как принимать малыша на дому. Применив на практике все накопленные знания и опыт, медики помогли появиться на свет здоровенькой девочке, а также оказали необходимую квалифицированную помощь ее маме.

После этого маму с малышкой бережно погрузили в автомобиль и доставили в акушерское отделение Россошанской РБ. Там их встретили акушеры-гинекологи.

Через три дня маму с дочкой в удовлетворительном состоянии выписали домой.