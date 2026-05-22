В Воронежской области в ДТП погиб 76-летний пассажир

Фото ГУ МВД по области

В Калачеевском районе Воронежской области накануне автомобиль автомобиля «Ниссан Примера» врезался в дорожное ограждение и дерево. По предварительным данным Госавтоинспекции, 80-летний водитель иномарки, двигаясь по правой обочине, зацепил отбойник. Неуправляемая машина перелетела через дорогу и съехала в противоположный кювет, где столкнулась с деревом.

В аварии получили травмы водитель и 76-летний пассажир. Обоих доставили в больницу, где пассажир впоследствии скончался. По факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 103 аварии. Из них в Воронеже - 75. В двух ДТП пострадали два человека, один погиб.