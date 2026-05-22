В Воронеже в этом году не будет общегородского выпускного

В Воронеже снова отменили общегородской выпускной. Торжества для выпускников воронежских школ пройдут 27 июня, но в помещениях. Это делается в связи с требованиями безопасности.

Напомним, общегородской выпускной проводился в парке «Алые паруса», но в 2020 году его впервые отменили из-за пандемии ковида. Затем праздник проводился в 2021 и 2022 годах. С 2023 года выпускной в общегородском формате каждый год отменяют.

Кстати, в этом году мэрия решила отметить воронежских стобалльников именными часами, которые вручим мэр города.