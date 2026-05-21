Девять медалей везут из Чувашии воронежские спортсмены

Аида Бронская. Фото пресс-службы регионального минспорта.

В Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» финишировали три турнира по легкой атлетике - первенство России среди слабовидящих спортсменов, а также первенство страны и всероссийские соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Тимофей Умеренков победил на 100-метровке и в прыжках в высоту, у Федора Ломакина серебро в прыжках в высоту.

В толкании ядра победителями стали Станислав Кашаев и Константин Халтурин, в метании булавы (важно не только расстояние, но и точность) первое место занял Андрей Беляев. В активе Аиды Бронской сразу три награды - золото в метании диска, в метании копья и серебро в толкании ядра. Тренируют наших атлетов Дмитрий Козловцев, Михаил Оганезов и Олег Костюченко.

