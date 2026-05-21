Опасность атаки дронов ВСУ объявили над Воронежской областью 21 мая вечером

В 19:00 21 мая в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в соцсетях написал губернатор Александр Гусев.

- Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, - заверил глава региона.

Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Тем временем, спасатели призывают не выходить на улицу и держаться подальше от окон. А тем, кто сейчас находится на улице, советуют зайти в ближайшее здание, подъезд или подземный переход.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 мая вражеские дроны сбили над одним городским округом и тремя районами нашей области семь беспилотников.

