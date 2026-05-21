Воронежская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении похищавшего деньги с банковских счетов москвича

По данным следствия, в апреле 2025 года 24-летний житель Москвы вступил в преступный сговор с неустановленным лицом на кражу денег с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.

Сообщники получили незаконный доступ к сим-картам сотового оператора, абоненты которых перестали пользоваться имевшимися у них телефонными номерами, но они оставались привязанными к счетам в банке. И через мобильное приложение они с помощью кода доступа похитили у одного из абонентов 1,485 миллиона рублей.

Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд Москвы. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Также заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого суммы ущерба. Что касается подельника обвиняемого, то уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.