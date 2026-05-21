Десять лет колонии получил воронежец за смертельное избиение знакомого

Суд установил, что в августе 2024 года пьяный 54-летний житель Воронежа повздорил со знакомым, после чего избил его и пырнул ножом.

Суд установил, что в августе 2024 года пьяный 54-летний житель Воронежа повздорил со знакомым, после чего избил его и пырнул ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Хотя фигурант свою вину не признал, но 21 мая присяжные заседатели единогласно назвали его виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Суд с учетом позиции представителя региональной прокуратуры осудил злоумышленника на десять лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

