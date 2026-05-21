Солярка и все марки бензина вновь выросли в цене в Воронежской области

АИ-98 вырос заметнее всего – 30 копеек за литр в сравнении с неделей с 4 по 10 мая (до 93,75 рубля). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 11 по 17 мая в Воронежской области подорожали все марки бензина. Информацией об этом 20 мая поделился Росстат.

АИ-98 вырос заметнее всего – 30 копеек за литр в сравнении с неделей с 4 по 10 мая (до 93,75 рубля).

Дизельное топливо прибавило 22 копейки – в среднем литр стоит 73,94 рубля. 95-й бензин подорожал на пять копеек – до 69,75 рубля, а 92-й – на четыре копейки (литр стоит 63,94 рубля).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 4 по 10 мая колебался от двух до 28 копеек.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона