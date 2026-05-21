Бастрыкин заинтересовался наездом казанского лихача на 3-летнюю девочку в центре Воронежа

Александр Бастрыкин. Фото из соцсетей СК РФ.

Как известно, 20 мая 33-летний житель Казани на электровелосипеде Cross сбил трехлетнюю девочку на тротуаре в центре Воронежа.

Следственные органы СК России по Воронежской области возбудили уголовное дело по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). А председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

