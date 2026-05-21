К ремонту Воронежского театра оперы и балета приступят после решения вопроса с деньгами

Долгожданная масштабная реконструкция Воронежского государственного театра оперы и балета готова перейти ко второму, основному этапу. Об этом 21 мая на конференции в Доме журналистов сообщила министр культуры региона Мария Мазур. По словам главы ведомства, первый шаг уже успешно пройден — в марте завершилось строительство нового семиэтажного производственно-репетиционного корпуса на улице Плехановской площадью почти 7 тысяч квадратных метров. В это современное здание, призванное решить проблему нехватки площадей, уже полностью переехали и комфортно разместились все артисты театра, что позволит труппе непрерывно работать во время масштабного ремонта основного здания.

Главным вопросом на повестке дня остается финансирование проекта. Ранее «Комсомолка» сообщала, что общая стоимость его по утвержденной смете составляет 6,4 миллиарда рублей. Мария Мазур подчеркнула, что сейчас эта проблема активно решается на уровне руководства, и как только средства будут окончательно доведены, начнется обновление фасада и внутренних помещений. На данный момент министерство готовится к проведению торгов, по результатам которых определится генеральный подрядчик — интерес к объекту со стороны строительных компаний, по ее словам, уже сейчас очень высокий. Власти региона рассчитывают приступить к строительно-монтажным работам на главной сцене Черноземья в текущем году.

Ранее готовность дать старт работам в 2026 году подтверждал и губернатор Воронежской области, отметив, что окончательное решение по срокам сформируется до конца мая. Чтобы минимизировать неудобства для зрителей и труппы, регион договорился с федеральным Министерством культуры об увеличении гастрольной сетки театра, а временной домашней площадкой для показов станет Воронежский концертный зал. Обновление здания, которое не видело капитального ремонта десятки лет и находилось в полуаварийном состоянии (из-за чего старые колосники не могли выдержать даже декорации Мариинского театра), жизненно необходимо для учреждения, принимающего более 150 тысяч гостей в год.