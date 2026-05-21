Футболист воронежского «Факела» вошел в символическую сборную 34 тура первой лиги

Защитник воронежского «Факела» Альберт Габараев вошел в символическую сборную 34-го тура первой лиги. Напомним, что 16 мая «огнеопасные» в Ульяновске разгромили «Волгу» (3:0).

Габараев провел на поле все 90 минут, отметившись победным голом на 64-й минуте. Всего в минувшем чемпионате Альберт сыграл 16 матчей, в которых забил три гола. Ранее он огорчал нижнекамский «Нефтехимик» (2:0) и «Уфу» (4:0). Его мяч в ворота татарстанцев также стал победным.

Напомним, что «Факел» по итогам сезона вышел в РПЛ, заняв второе место в первой лиге. «Огнеопасные» набрали одинаковое количество очков со столичной «Родиной» (по 68), но уступили москвичам по личным встречам (1:3, 0:2).

