В Воронеже женщина получила травму из-за падения в автобусе

Во время движения одного из маршрутных автобусов по улице Домостроителей в Воронеже пассажирка упала и получила телесные повреждения из-за резкого торможения транспортного средства. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным региональных пабликов, во время движения одного из маршрутных автобусов по улице Домостроителей в Воронеже пассажирка упала и получила телесные повреждения из-за резкого торможения транспортного средства. Об этом сообщает региональный Следком.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

В рамках расследования будут установлены и допрошены пострадавшая и очевидцы события, водитель и руководство организации-перевозчика.

- Запланированы необходимые экспертизы и другие процессуальные действия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего, - добавили в СК.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона