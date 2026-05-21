В Воронеже слесарь потерял полтора миллиона, доверившись аферистам

79-летнему слесарю из Воронежа позвонили лжесотрудники Пенсионного фонда и под предлогом перерасчета выплат выманили код из СМС. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Затем к процессу подключились якобы сотрудники Роскомнадзора, Центробанка и ФСБ. Они убедили мужчину, что с его счета похищены деньги, а сам он подозревается в финансировании терроризма.

При этом мошенники предложили искупить свою вину, чтобы избежать уголовного дела. Нужно было снять все свои сбережения и передать курьеру, который назвал кодовое слово «Яровой-край». В итоге пенсионер отдал подельнику аферистов полтора миллиона рублей.

20 мая от действий киберпреступников пострадали десять жителей нашего региона. Суммарный ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.