В Воронеже электросамокат врезался в маршрутный автобус

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 20 мая в Воронеже у дома № 97 по Ленинскому проспекту случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Примерно в 14:40 16-летний водитель электросамоката не уступил дорогу, столкнувшись с автобусом «Паз Вектор» (маршрут № 22) под управлением 59-летнего местного жителя. Автобус ехал со стороны улицы Брусилова в направлении улицы Димитрова. После этого маршрутку отбросило на двигавшийся в попутном направление «Лифан» под управлением 22-летнего местного жителя.

В результате аварии водителя электросамоката с телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона