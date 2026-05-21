Воронежскому журналисту условный срок заменили на реальный

21 мая в Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу 21-летнего учредителя и главного редактора портала «Наше:36» Дениса Ерошенко.

Суд первой инстанции в феврале этого года приговорил экс-сотрудника компании «Вкус Детства» (он в ней работал до начала журналистской деятельности), через которую тот вывел 90 миллионов рублей, к пяти годам условно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Но прокуратура не согласилась со столь мягким приговором и потребовала для Ерошенко пять лет лишения свободы. Судья назначил 3,5 года колонии общего режима.

