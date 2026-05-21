Воронежских стобалльников мэр Сергей Петрин наградит именными часами

Мэр Воронежа Сергей Петрин принял участие в церемонии награждения фестиваля педагогического мастерства «От признания к призванию». Глава города вручил благодарственные письма горадминистрации и денежные сертификаты победителям конкурсов в сфере образования. Об этом он рассказал в мессенджере МАХ.

- Фестиваль проводится уже более 15 лет, за это время у него несколько раз менялся формат, однако задача всегда была одна: поделиться мастерством с коллегами и внедрить лучшие практики в работу, - отметил Сергей Андреевич.

Мэр поблагодарил победителей, призеров и всех воронежских преподавателей. Ведь педагог не только разъясняет учебный материал, но и вдохновляет, подсказывает, направляет учеников, помогает им мечтать, строить планы и развиваться.

- Учить можно не только по учебнику, но и своим примером, сердцем, талантом, - уверен Сергей Петрин.- Еще раз хочу сказать спасибо за ежедневный труд учителей — воспитание будущего нашей страны.

Глава Воронежа пожелал победителям фестиваля дальнейших профессиональных достижений, новых побед, творческих успехов и креативных идей.

Сергей Петрин также сообщил, что в этом году мэрия приняла решение наградить набравших на ЕГЭ сто баллов выпускников именными часами. После подведения итогов единого госэкзамена мэр лично встретится с ребятами и их родителями, чтобы передать им подарки.