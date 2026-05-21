В центре Воронежа вспыхнул торговый центр «Атмосфера»

Днем 21 мая в самом центре Воронежа около 12:15 читатели «Комсомолки» сообщили о возгорании в торговом центре «Атмосфера», который расположен по на улице Фридриха Энгельса, 64а.

На место оперативно прибыли пожарные расчеты. В региональном управлении МЧС журналистам «КП-Воронеж» подтвердили факт ЧП, однако поспешили успокоить горожан. Спасатели сообщили, что открытое горение на объекте уже локализовано.

— Ничего страшного, к счастью, не случилось, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Подробная информация о причинах задымления, площади пожара и возможных пострадавших уточняется.

