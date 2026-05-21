В Воронежской области открылись сразу два десятка вакансий для судей и председателей

Квалификационная коллегия судей Воронежской области объявила о наборе кадров в судебную систему региона. В соответствии с федеральным законом «О статусе судей», вакантными признаны сразу 22 руководящие и судейские должности. Поиски кандидатов коснулись как областного центра, так и районных судов. Об этом региональная ККС сообщила 20 мая.

Самый серьезный дефицит руководителей сейчас наблюдается в районах области: открыты вакансии председателей Богучарского, Грибановского, Кантемировского, Лискинского, Нижнедевицкого, Новохопёрского, Рамонского и Таловского районных судов.

Также региону требуются два судьи в Воронежский областной суд, заместитель председателя Коминтерновского райсуда, а также судьи в Коминтерновский, Ленинский (две вакансии), Грибановский, Лискинский, Новоусманский (три вакансии) и Россошанский районные суды. Кроме того, свободны четыре места мировых судей в Бобровском, Лискинском и Коминтерновском районах.

Документы от претендентов на эти посты принимаются в Воронеже по адресу: улица Орджоникидзе, дом 41. Бумаги можно принести с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, а по пятницам — с 10:00 до 16:45 (перерыв на обед ежедневно с 13:00 до 14:00). Последний день приема заявлений — 19 июня.

