Под Воронежем 17-летний юноша отказался от освидетельствования

Скриншот видео пресс-службы региональной полиции.

20 мая примерно в 22:30 у дома № 1 по улице Щеголевых в селе Семилуки сотрудники ГАИ обратили внимание на мопед Sprinter, который резко увеличил скорость при виде автоинспекторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка подали сигнал об остановке. При проверке по базе данных выяснилось, что мопедом управлял 17-летний местный житель. При общении от водителя исходил запах алкоголя. В присутствии приехавшего законного представителя парень отказался от прохождения освидетельствования. В его отношении составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Санкции предусматривают административный арест от 10 до 15 суток или штраф в 45 тысяч рублей.

А в отношении родителей рассматривается вопрос о составлении административных материалов по ст. 5.35 КоАП РФ. Их передадут в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.