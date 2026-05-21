В Воронежской области в апреле на 1% подешевели продукты и услуги

Фото: Анастасия АСТАШОВА.

В Воронежской области немного притормозил рост цен. По данным Воронежстата, в апреле 2026 года товары и услуги даже немного подешевели по сравнению с мартом — в среднем на 0,4%. Если считать с начала года, то за четыре месяца цены в регионе выросли на 2,5%. Это меньше, чем за тот же период прошлого года, когда инфляция доходила до 3,3%.

За месяц цены на продукты снизились в среднем на 1%. Дешевле на 4,5–23% стали свежие огурцы, помидоры, сладкий перец, чеснок и лук, а также яйца, бананы, лимоны и апельсины. Однако некоторые продукты все же прибавили в цене от 3% до 5%: среди них сахар, сосиски, сардельки, питьевая вода, детские сухие смеси и варенье.

В магазинах одежды, бытовой химии и аптеках цены в среднем остались на мартовском уровне, но внутри групп были изменения. На 5–8% подорожали мужские костюмы, детская домашняя обувь, женские колготки и кремы для лица. Зато настолько же подешевели зубные щетки, дезодоранты и джинсы для школьников. В аптеках выросли в цене левомеколь и цитрамон, но подешевели амоксициллин и кардиомагнил.

Снизилась стоимость путевок в Беларусь и Закавказье, билетов в плацкартные вагоны и процентов по кредитам, но при этом выросла плата за экскурсии по России и первый прием у врача-специалиста.

