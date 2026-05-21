В Воронеже у парка «Орленок» на сутки запретят парковку из-за фестиваля анимации

В Воронеже временно ограничат парковку и остановку автомобилей возле парка «Орленок». Как сообщили в городском управлении дорожного хозяйства, неудобства связаны с проведением международного анимационного фестиваля «Мульт Практика» (0+). Ограничения вступят в силу уже сегодня, 21 мая, в 18:00, и продлятся ровно до 22:00 пятницы, 22 мая.

Оставить машину или сделать остановку в этот период не получится на участках улиц, прилегающих к стороне парка. Под запрет попали отрезки дорог на Чайковского, Студенческой, Феоктистова и Фридриха Энгельса.

Напомним, с 22 по 25 мая в городе бесплатно покажут 165 мультфильмов и сериалов из 42 стран мира — от России и Беларуси до Китая, Ирана и Латинской Америки... Показы пройдут в «Орленке» и кинотеатре «Синема Парк». Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.

