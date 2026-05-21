Карантин по бешенству ввели в трех муниципалитетах Воронежской области

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В трех муниципалитетах Воронежской области ввели ограничительные мероприятия из-за новых вспышек бешенства животных. Карантин во всех территориях вступил в силу с 20 мая и продлится больше трех месяцев — до 26 августа 2026 года включительно. Под удар опасной инфекции на этот раз попали Новохоперский и Грибановский районы, а также пригород Нововоронежа. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном правительством области.

В Новохоперском районе очаг выявили в селе Алферовка на подворье дома № 97 по улице Центральной — из-за этого неблагополучной объявили всю прилегающую территорию в радиусе 500 метров (улицы Центральная, Речная, Победы и Первомайская). Кроме того, в новохоперском селе Бурляевка эпицентром инфекции признали личное подсобное хозяйство, расположенное на улице Советской, в доме № 17.

В Грибановском районе вирус обнаружили в 2,5 км от поселка Теллермановский (вглубь лесного кадастрового участка), установив километровую зону ограничений. А под Нововоронежем инфекция проникла в СНТ с ироничным названием «Здоровье», где опасный статус получил дачный участок № 443 и все товарищество целиком.

На весь период ограничений в указанных пунктах вводится строгий ветеринарный режим. Внутри самих очагов запрещено лечить больных зверей, снимать шкуры с павших животных и впускать посторонних лиц. На территории сел, СНТ и лесного квартала теперь нельзя проводить выставки и ярмарки, отлавливать диких животных для зоопарков, а также вывозить местных собак, кошек и скот за пределы карантинной зоны. Исключение сделают только для тех питомцев, которые были официально вакцинированы против бешенства в течение последних 179 дней.

