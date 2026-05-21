Долгожданная прохлада придет в Воронежскую область к выходным

Четверг, 21 мая, — один из самых жарких дней недели Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

До 22 мая на всей территории Воронежской области задержится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой значительно выше нормы, но к выходным станет прохладнее. Тем не менее, синоптики снова напоминают о сильном зное на юге области, где из-за суши установился максимальный (пятый) класс чрезвычайной пожарной опасности. Об этом свидетельствует ежедневный бюллетень погоды регионального гидрометцентра.

Четверг, 21 мая, — один из самых жарких дней недели. Осадков не ожидается, а небо будет облачным лишь временами. В районах области ночная температура составит от +13 до +18, а днем воздух раскалится от +28 до +33. В самом Воронеже ночью синоптики прогнозируют от +15 до +17, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки +32 при восточном ветре до 14 м/с.

В пятницу и субботу, 22 и 23 мая, в регион придут летние грозы. В дневное время по области и в Воронеже пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться резкими порывами ветра до 15–17 м/с. При этом в пятницу днем по региону будет до +32, а в субботу северный ветер принесет в Воронеж долгожданное облегчение — дневная температура в городе опустится до +25 и +27°С.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важные новости региона.