Воронеж возглавил топ городов по числу животных, путешествующих в поездах без хозяев

С начала 2026 года вокзал Воронеж-1 занял первое место на Юго-Восточной железной дороге по отправке домашних питомцев без сопровождения владельцев. За первые четыре месяца года из столицы Черноземья в самостоятельное путешествие отправились 312 животных. Всего же с вокзалов магистрали за этот период уехал 861 пушистый и пернатый пассажир: следом за Воронежем идут Липецк (189 питомцев), Белгород (127) и Тамбов (68). Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги 19 мая.

Чаще всего жители региона отправляют поездами дальнего следования кошек и собак различных пород. Однако в январе – апреле среди самостоятельных путешественников отметились и весьма необычные пассажиры: птицы, шиншилла и даже белка. За состоянием всех животных в пути следят проводники, которые кормят их и убирают в клетках.

Оформить такую поездку для своего любимца воронежцы могут онлайн или в багажных кассах ЮВЖД. Для этого владельцу необходимо подготовить надежную переноску или клетку, закрепить внутри поилку, собрать запас корма и, по желанию, приложить документы (ветеринарный паспорт или родословную). Чтобы животное меньше стрессовало, железнодорожники рекомендуют положить ему в дорогу любимую игрушку.

