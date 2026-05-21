В Воронежской области за ночь сбили семь беспилотников

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром в четверг, 21 мая, в Воронежской области был отменен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил в 6:34 губернатор Александр Гусев, минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над регионом семь БПЛА.

Вражеские дроны сбили над одним городским округом и тремя районами области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и без разрушений.

По данным Минобороны России, с 20.00 20-го мая до 7.00 21-го средства ПВО сбили 121 БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и над Каспийским морем.

