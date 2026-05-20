В воронежском сквере Платонова высадили дерево цветущей луизеании

Фото правительства Воронежской области

Экзотическое для Воронежа дерево – цветущую луизеанию – высадили в сквере Платонова в Воронеже. Это трёхлопастный миндаль, который весной буквально утопает в розовых махровых цветках, полностью покрывающих ветви. По внешнему виду цветение практически не отличить от знаменитой сакуры Канзан, а по своей пышности луизеания даже превосходит японскую родственницу.

Несмотря на свою экзотичность, луизеания выдерживает зимние морозы до -40°C, благодаря чему его часто называют «сибирской сакурой».

Дерево высадили в рамках акции «Цветущий Воронеж». Ее цель— украсить город редкими и необычными цветущими деревьями и кустарниками.