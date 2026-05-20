В центре Воронежа KIA Rio сбила 11-летнюю девочку на переходе

Во вторник, 19 мая,в центре Воронежа 11-летняя девочка попала под колеса KIA Rio. Как рассказали в ГУ МВД по региону, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома №22 по улице Революции 1905 года. В этот момент ее сбила иномарка, которой управлял 27-летний водитель. Девочка получила травмы, ее доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекторы просят родителей еще раз напомнить детям правила дорожного движения. Переходить дорогу даже по переходу можно только убедившись, что водитель вас пропускает. Обязательно смотреть по сторонам и никогда не перебегать дорогу перед приближающимся транспортом.