Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 16:07

В Воронеже началась реставрация фасада «Корпуса Служителей»

Рабочие вернут особняку 1910-х годов постройки исторический вид
Ирина КАЗАНИНА
Фото ФКР Воронежской области

Фото ФКР Воронежской области

В Воронеже подрядчик начал капитальный ремонт объекта культурного наследия – многоквартирного дома №15 на улице Тимирязева, известного как «Корпус Служителей» Воронежского аграрного университета имени императора Петра I. Здание входит в состав архитектурного ансамбля «Комплекс зданий сельскохозяйственного института им. К.Д. Глинки».

Работы проводит фонд капремонта МКД Воронежской области. По проекту рабочим предстоит устранить дефекты в стенах и восстановить элементы архитектурного декора в стилистике Петровской эпохи. Это вернет особняку 1910-х годов постройки исторический вид.

Реставрация фасада станет завершающим этапом комплексного капитального ремонта дома №15 на ул. Тимирязева. В 2022 году в здании «Корпуса Служителей» была полностью заменена крыша, а также отремонтированы системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Модернизация внутридомовых инженерных систем избавила жителей от проблем, связанных с постоянными водопроводными и канализационными протечками.

Всего в план капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год включены 12 зданий, являющихся объектами культурного наследия.