Житель Воронежской области жестоко убил жену на почве неприязни

В одном из домов села Новый Лиман в Петропавловском районе обнаружили тело 63-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Трагедия произошла в ночь с 18 на 19 мая, когда в доме между давно находящимися в конфликте супругами случилась очередная ссора.

- В ходе ссоры, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине удары молотком по голове и ножевые ранения в область грудной клетки, - рассказали в ГУ МВД подробности. - От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Мужчина сообщил о случившемся своей дочери, которая вызвала скорую медицинскую помощь.

Позже полицейские задержали 62-летнего подозреваемого, который признался в убийстве жены. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет колонии.

Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на закрепление доказательственной базы.