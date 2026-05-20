В центре Воронежа мужчина на электровелосипеде сбил девочку

Днем 20 мая в Воронеже на улице Кирова мужчина на электровелосипеде на тротуаре сбил маленькую девочку. Об инциденте сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, велосипедист даже не попытался помочь ребенку, а поспешил скрыться. Правда, далеко уехать ему не удалось – нарушителя задержали полицейские. В наручниках его забрали в отделение полиции.

На место происшествия вызвали «скорую». Состояние ребенка неизвестно.

