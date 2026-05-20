81 540 саженцев высадили воронежцы в рамках акции «Сад памяти»

В Воронежской области завершилась международная акция «Сад памяти», проводимая с целью увековечить память героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции (СВО), создавая живые памятники из деревьев в честь защитников Родины.

Участники акции создали 47 памятных насаждений, посадив 81 540 саженцев и сеянцев сосны, березы, клена, рябины и других деревьев. Общая площадь посадок составила 24,7 гектара.

В минлесхозе региона рассказали, что воронежцы участвуют в эколого-патриотической акции с момента ее старта, уже 6 лет. За это время в Воронежской области было высажено свыше 1,5 миллиона молодых деревьев.

В этом году в высадке Сада памяти приняли участие около 1400 человек, включая представителей органов власти, МЧС, бизнеса, волонтеров, студентов, школьников и местных жителей.