Двое мужчин выполняли задания иностранных спцслужб на территории Воронежа

Военный суд вынес приговор двум мужчинам за финансирование терроризма, шпионаж, незаконный сбыт наркотиков и государственную измену. По делу проходили 32-летний и 27-летний мужчины. В феврале 2024 года они тайно начали сотрудничать с представителями иностранного государства. Молодые люди выполняли задания кураторов, передавали географические координаты и фотографировали объекты на территории Воронежа.

В период с апреля по август 2024 года один из них совершил пять денежных переводов цифровой валюты для финансирования иностранных спецслужб. Также один их фигурантов приобрел и хранил для последующего сбыта наркотические средства в крупном размере.

Преступников задержали сотрудники УФСБ по Воронежской области. По решению суда один отправится в тюрьму и колонию на 20 лет со штрафом в полмиллиона, второй получил 16 лет исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 400 тысяч.