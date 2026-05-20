Жителя Воронежской области задержали за финансирование экстремистов

Воронежские полицейские с коллегами из регионального УФСБ задержали 57-летнего жителя Павловска, которого уличили в финансировании организации, признанной судом экстремистской и запрещенной на территории РФ.

Оперативники выяснили, что мужчина в период с 2021 по 2022 год переводил через мобильный телефон со своего счета в банке деньги на подконтрольный экстремистам иностранный счет, разделяя взгляды и идеологию данной структуры.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Пока фигурант находится под подпиской о невыезде.