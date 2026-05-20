Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2026 13:28

Жителя Воронежской области задержали за финансирование экстремистов

Воронежец переводил деньги на счет экстремистской организации
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Воронежские полицейские с коллегами из регионального УФСБ задержали 57-летнего жителя Павловска, которого уличили в финансировании организации, признанной судом экстремистской и запрещенной на территории РФ.

Оперативники выяснили, что мужчина в период с 2021 по 2022 год переводил через мобильный телефон со своего счета в банке деньги на подконтрольный экстремистам иностранный счет, разделяя взгляды и идеологию данной структуры.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Пока фигурант находится под подпиской о невыезде.