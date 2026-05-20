В Воронежской области создадут отряд «БАРС» для защиты предприятий от БПЛА

В Воронежской области объявили набор резервистов в добровольческий отряд Минобороны РФ «БАРС-Воронеж», сообщил «КП» источник в региональном правительстве. Бойцы отряда будут выполнять задачи по защите местных предприятий от атак беспилотников. Название отряда представляет собой аббревиатуру «Боевой Армейский Резерв Страны». Подобные структуры уже созданы во многих регионах России.

Предполагается, что в число добровольцев войдут люди в возрасте до 65 лет, имеющие опыт обращения с оружием и способные выполнять поставленные перед ними задачи. Например, сотрудники частных охранных предприятий. Для комплектования отряда потребуется минимум 40 человек.

Бойцы «БАРС-Воронеж» будут ежеквартально проходить шестидневные сборы по подготовке к применению средств поражения БПЛА длительность и раз в полугодие — 15-дневные сборы. Служба будет проходить вахтовым методом по 45 суток в охране на предприятиях критической инфраструктуры региона.

В правительстве отмечают, что жители региона обращаются с просьбами принять непосредственное участие в защите от беспилотных атак. Теперь власти такую возможность согласовали с Минобороны РФ.

Добровольцам необходимо заключить контракт с Минобороны о нахождении в резерве. На участников и членов их семей будут распространяться те же меры социальной поддержки, что и на контрактников СВО. Кроме того, им обещают сохранить рабочее место на время контракта и прежнюю зарплату.

Бойцам отряда обещают ежемесячное денежное содержание за пребывание в резерве от 2 580 до 6 792 рублей и вознаграждение за прохождение сборов от 21 496 до 56 599 руб. Они также будут обеспечены всем необходимым снаряжением от правительства региона.