В Воронежской области назначили временно исполняющего обязанности главы Богучарского района

В Воронежской области 20 мая назначили временно исполняющего обязанности главы Богучарского района. Им стал первый заместитель руководителя районной администрации Алексей Кожанов. Предыдущий глава Валерий Кузнецов покинул пост накануне в связи с выходом на пенсию.

Алексей Кожанов родился в 1976 году и больше 24 лет отработал в муниципальной службе. С 2001 года трудится на различных должностях в администрации Богучарскогро района.

