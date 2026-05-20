В Воронеже обустроят 16 остановок

Воронежцы часто поднимают в соцсетях темы, касающиеся состояния остановочных павильонов. Эти комментарии отслеживают сотрудники профильного управления администрации и лично мэр города Сергей Петрин.

- В план дорожных работ на этот год включено обновление 16 наиболее востребованных остановок, - рассказал Сергей Андреевич в мессенджере МАХ. - Места определяли совместно с членами партии «Единая Россия» – с учетом поступивших обращений и по результатам проведенного мониторинга.

Мэр сообщил, что в план первостепенных включили павильоны: «Улица Миронова» (Антонова-Овсеенко, 35 Ф), «Улица Ростовская» (Ростовская, 71), «Улица Саврасова» (Новосибирская, 66), «Ж/Д поликлиника» (проспект Революции, 1А), «Областной психоневрологический диспансер» (Тенистая, 1), «Улица Одесская» и «Улица Андреева» (по четной и нечетной сторонам улицы Острогожской), «Универсам «Молодежный» (Владимира Невского, 13к 2), «Чернавский мост» (Степана Разина, направление из центра), «Храм» (Владимира Невского, 49), «Улица Испытателей» и «Подпольное озеро» (по четной и нечетной сторонам улицы Октябрьской).

Работы по благоустройству имеющихся и установке новых павильонов будут проводиться в городе в течение сезона дорожных работ.

Также Сергей Петрин просит горожан сообщать в комментариях под его постом в мессенджере МАХ наиболее актуальные городские темы, требующие внимания администрации. Этой информацией мэр дополнит свой традиционный доклад по итогам прошлого года, который сделает 27 мая на очередном заседании Воронежской городской Думы.