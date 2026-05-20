Жертвой ДТП на Плехановской стал 75-летний воронежец

Как стало известно, трагическое ДТП в Воронеже на улице Плехановской, 14 унесло жизнь пешехода. По уточненным данным областной полиции, авария произошла 20 мая около 09:59. Предварительно установлено, что столкнулись автомобили «Джип Гранд Чероки» (за рулем — 60-летний мужчина) и «Хавейл Джолион» (33-летний водитель).

От удара тяжелый внедорожник отбросило на 75-летнего пешехода, который в тот момент переходил проезжую часть по регулируемому переходу. После этого «Чероки» также врезался в стоявший на светофоре автомобиль «Тойота Камри» под управлением 60-летнего мужчины. Самого сбитого пешехода инерцией отбросило на еще одну машину, ожидавшую зеленый сигнал — «Ладу Гранту» (водитель 36 лет).

— От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. На месте работают следователи полиции, Госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины и обстоятельства смертельного происшествия, — добавили в ГУ МВД.