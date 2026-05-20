Воронежцы пожаловались на завышение оплаты проезда в маршрутке №122

Воронежцы пожаловались в соцсетях на завышение оплаты проезда в маршрутке №122. Якобы перевозчик как минимум в два раза повысил плату, например, от Юго-Западной автостанции до микрорайона Подпольное, а также до Семилук. Сообщения опубликовали активисты воронежского общественного движения «Город и транспорт» в своем телеграм.

В министерстве тарифного регулирования Воронежской области обещали разобраться с ситуацией.

- Начата проверка выяснения обстоятельств совместно с коллегами из министерства промышленности и транспорта Воронежской области. В целях профилактики перевозчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, - сообщили в региональном министерстве тарифного регулирования.

В ведомстве напомнили воронежцам телефон Горячей линии для обращений - 8 (473) 2126880.