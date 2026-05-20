Под Воронежем взорвали партию боеприпасов времен войны

В Воронежской области 19 мая уничтожили партию боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды и ручные гранаты обнаружили при проведении строительных работ на территории Хохольского района:
- 105 мм артиллерийский снаряд – 1 ед.;
- 76 мм артиллерийский снаряд – 1 ед.;
- 37 мм артиллерийский снаряд – 1 ед.;
- 82 мм минометная мина снаряд – 1 ед.;
- 50 мм минометная мина снаряд – 1 ед.;
- ручная граната Ф-1 – 2 ед.
Для подрыва использовали специально оборудованную площадку на территории Каширского района.