НовостиОбщество20 мая 2026 9:05

Под Воронежем взорвали партию боеприпасов времен войны

Их нашли при проведении строительных работ
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

В Воронежской области 19 мая уничтожили партию боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды и ручные гранаты обнаружили при проведении строительных работ на территории Хохольского района:

- 105 мм артиллерийский снаряд – 1 ед.;

- 76 мм артиллерийский снаряд – 1 ед.;

- 37 мм артиллерийский снаряд – 1 ед.;

- 82 мм минометная мина снаряд – 1 ед.;

- 50 мм минометная мина снаряд – 1 ед.;

- ручная граната Ф-1 – 2 ед.

Для подрыва использовали специально оборудованную площадку на территории Каширского района.