В Воронежской области забывчивый отец погасил 200-тысячный долг по алиментам

Фото пресс-службы региональных приставов.

Житель Россошанского района Воронежской области на протяжении года не платил алименты в пользу двух дочерей – пяти и семи лет. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Судебный пристав приняла ряд мер, но даже административное наказание в виде 80 часов обязательных работ не повлияло на поведение мужчины. Он продолжил игнорировать отцовские обязанности, а алиментный долг превысил 200 тысяч рублей.

Накануне судебного заседания, на котором должно было рассматриваться уголовное дело, россошанец оценил последствия и оплатил задолженность в полном размере. Его данные исключили из реестра злостных неплательщиков.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона