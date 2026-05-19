Вновь все марки бензина и дизтопливо выросли в цене в Воронежской области

92-й бензин вырос в цене на две копейки (литр стоит 63,9 рубля).

За неделю с 4 по 10 мая в Воронежской области подорожали все марки бензина. Информацией об этом поделился Росстат.

Дизельное топливо выросло заметнее всего – 28 копеек за литр в сравнении с неделей с 27 апреля по 3 мая (до 73,62 рубля).

АИ-98 прибавил 19 копеек – в среднем литр стоит 93,45 рубля. 95-й бензин подорожал на семь копеек – до 69,7 рубля, а 92-й – на две копейки (литр стоит 63,9 рубля).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 27 апреля по 3 мая колебался от четырех до 33 копеек.

