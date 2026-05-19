Замдиректора воронежской спортшколы попался на взятке в 200 тысяч

По данным следствия, в декабре 2024 года спортивная школа № 12 Воронежа и коммерческая организация заключили договор по ремонту теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

После окончания работ 48-летний замдиректора школы обнаружил несоответствия договору фактически проведенных по объему и видов работ. Фигурант потребовал от руководителя подрядной организации взятку. В случае отказа он угрожал обращением в правоохранительные органы.

С января по апрель 2025 года обвиняемый получил от директора коммерческой фирмы 200 тысяч рублей, после чего его преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура Левобережного района Воронежа утвердила обвинительное заключение по пунктам «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.