Воронежские родители с двумя и более детьми могут претендовать на новую выплату

Рассчитывается сумма просто – из 13 процентов, которые человек заплатил в казну в 2025 году, ему возвращают семь.

С 1 июня работающие родители из Воронежской области, на попечении которых находятся двое или более детей, смогут получить дополнительные средства от государства. Вплоть до 1 октября каждому из родителей по отдельности могут вернуть часть уплаченного в бюджет подоходного налога.

Рассчитывается сумма просто – из 13 процентов, которые человек заплатил в казну в 2025 году, ему возвращают семь.

На выплату претендуют те, кто официально трудоустроен и растите не менее двух детей до 23 лет (кровных, усыновленных или взятых под опеку). При этом важно, чтобы средний доход на каждого члена семьи не превышал полуторную сумму местного прожиточного минимума. Кроме того, проверят и имущество, как и при оформлении единого пособия.

Подать заявление можно через «Госуслуги», лично в Социальном фонде или в МФЦ.