НовостиПолитика19 мая 2026 14:29

Глава Богучарского района Воронежской области ушел в отставку

Валерий Кузнецов проработал на этом посту более 14 лет
Алексей СЕРГУНИН

С поста главы Богучарского района Воронежской области ушел Валерий Кузнецов. Информацию об этом подтвердили в пресс-центре правительства региона.

Решение теперь уже экс-чиновника, отдавшего 44 года государственной службе, утвердили на заседании районного Совета народных депутатов. Отметим, что Кузнецов возглавлял Богучарский район более 14 лет – с апреля 2012 года.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ушел в отставку глава администрации Каширского района Воронежской области.

