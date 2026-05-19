Глава Богучарского района Воронежской области ушел в отставку

С поста главы Богучарского района Воронежской области ушел Валерий Кузнецов. Информацию об этом подтвердили в пресс-центре правительства региона.

Решение теперь уже экс-чиновника, отдавшего 44 года государственной службе, утвердили на заседании районного Совета народных депутатов. Отметим, что Кузнецов возглавлял Богучарский район более 14 лет – с апреля 2012 года.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ушел в отставку глава администрации Каширского района Воронежской области.

