Пьяная рязанская женщина угнала «ГАЗель» в Воронеже

Фото пресс-службы региональной полиции.

38-летний житель Воронежа оставил открытый «ГАЗ-2705» на автозаправке по улице Хользунова, спрятав ключи в бардачок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Транспорт в 7:00 должен был забрать арендатор. Но к утру машины на месте не оказалось.

Автоинспекторы обнаружили автомобиль на соседней улице. Машина застряла, наехав на дорожное ограждение. А через некоторое время задержали угонщицу - ранее не судимую 26-летнюю жительницу города Рыбное Рязанской области.

Женщина отдыхала с друзьями неподалеку и была сильно пьяна. Обратив внимание на незапертую «ГАЗель», она проникла в салон, нашла ключи и решила покататься. Хотя никогда не имела водительского удостоверения. Не справившись с управлением, она наехала на ограждение. В соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ угонщице грозит до пяти лет тюрьмы.