В воронежской усадьбе Веневитинова 30 мая пройдет фестиваль «ВеневияАрт-2026»

В программе — спектакли под открытым небом, концерты, лекции, выставки, старинные усадебные игры и показы кино

30 мая музей-усадьба Д.В. Веневитинова в Воронежской области на один день превратится в вымышленную страну «Веневию». Там пройдет ежегодный фестиваль искусств и усадебных традиций. Об этом сообщили в пресс-службе Музея имени И.С. Никитина 19 мая.

Страну «Веневию» придумали еще в XIX веке дети дворянского рода Веневитиновых. По легенде, ее жители занимаются науками, музыкой и творчеством. В этом году фестиваль впервые станет межрегиональным: свои площадки представят музеи из Тульской и Липецкой областей (Поленово, Богородицкий дворец и усадьба Семенова-Тян-Шанского). Всего для гостей подготовили 15 тематических зон и 36 активностей.

Тема сезона связана с 200-летием собирателя фольклора Александра Афанасьева и 150-летием Союза театральных деятелей. В программе — спектакли под открытым небом, концерты, лекции, выставки, старинные усадебные игры и показы кино.

