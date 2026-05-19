В колонию особого режима отправили воронежца, зарезавшего собутыльника

Суд установил, что поздним вечером 11 января этого года 54-летний мужчина со знакомым находился в квартире у местной жительницы по улице 25 Января в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В какой-то момент во время застолья мужчины повздорили, и фигурант ударил собутыльника ножом в область предплечья. От полученного ранения, приведшего к обильной кровопотери, 48-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В результате ранее судимый за незаконный оборот наркотиков злоумышленник признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено девять лет исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на один год.