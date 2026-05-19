Воронежец зарезал знакомого и получил 7,5 лет колонии строгого режима

В суде подсудимый пытался оправдаться, заявив, что не хотел убивать, а только защищался Фото: Анастасия АСТАШОВА.

В Воронеже суд приговорил местного жителя к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство знакомого. Об этом 19 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

Трагедия произошла 1 сентября 2025 года. Между преступником и его знакомым вспыхнула ссора. В ходе конфликта осужденный схватил нож и ударил оппонента в спину — в правую сторону грудной клетки. Ранение оказалось смертельным: нож повредил легкое, и потерпевший скончался на месте.

В суде подсудимый пытался оправдаться, заявив, что не хотел убивать, а только защищался. Однако судья, изучив все доказательства, отверг эту версию. Удар в спину не считается самообороной, поэтому мужчину признали виновным в умышленном убийстве.

Сейчас приговор еще не вступил в законную силу, и у осужденного есть время на его обжалование.

