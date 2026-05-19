Экс-сотруднику «Воронежэнерго» смягчили приговор за взятки

Воронежский областной суд смягчил наказание бывшему сотруднику «Воронежэнерго» Николаю Конушкину, осужденному за получение взяток в крупном размере. По решению апелляционной инстанции, изначальный срок заключения в колонии строгого режима снижен с 4 лет до 3 лет и 3 месяцев. Также суд отменил трехлетний запрет на работу в энергетической сфере, признав его незаконным, но оставил в силе штраф в размере 1 500 000 рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 18 мая.

Как установил суд, преступления были совершены с 2021 по 2024 год. Конушкин, занимавший сначала пост замначальника Аннинского района электрических сетей, а затем начальника отдела маркетинга «Воронежэнерго», продавал закрытую информацию. За общую сумму в 350 000 рублей он заранее предупреждал директора дорожно-эксплуатационного предприятия (АО «ДЭП № 65») о грядущих проверках счетчиков электроэнергии.

Причиной смягчения приговора стало исправление юридических ошибок, допущенных первой инстанцией. Областной суд изучил жалобу защиты и исключил из обвинения Конушкина признак получения взятки «за незаконные действия». Кроме того, судьи признали, что запрет занимать должности в энергетике не был основан на нормах уголовного закона, поэтому данное ограничение сняли. Деньги, полученные в качестве взятки, были конфискованы в доход государства.

